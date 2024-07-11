Тренер «Химок» Артига о Дзюбе: «Не боюсь работать со статусными игроками. Сейчас я полностью доволен составом»
Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» порассуждал о возможности поработать с нападающим Артемом Дзюбой.
— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?
— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.
— Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?
— Меня не пугает возможность поработать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.
9 июля представитель нападающего Леонид Гольдман сообщил о переговорах с несколькими клубами, «Химки» — один из вариантов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -