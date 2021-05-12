ЦСКА обыграл «Сочи» и лидирует в молодежном первенстве

ЦСКА победил «Сочи» (2:0) в матче 25-го тура молодежного первенства России. Команда набрала 61 очко и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

Молодежные команды

25-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:0 (1:0)

Голы: Ушаков, 11 (1:0). Востриков, 77 (2:0).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

12 мая. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Ямлиханов, 49 (0:1). Пикарев, 63 (1:1).

Судья: Музыченко (Вологда).

12 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 6:1 (1:1)

Голы: Ибишев, 28 (0:1). Давыдов, 43 (1:1). Ларионов, 52 (2:1). Камлашев, 54 (3:1). Соколов, 67 (4:1). Камлашев, 82 (5:1). Соколов, 88 (6:1).

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

12 мая. Москва. Стадион «Янтарь»

«Рубин — мол.» (Казань) — «Спартак — мол.» (Москва) — 2:2 (2:1)

Голы: Рыжков, 7 (1:0). Шильцов, 38 (1:1). Шубин, 42 (2:1). Трапицын, 52 (2:2).

Судья: Каширин (Уфа).

12 мая. Казань. Стадион «Рубин».

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «УОР №5» (Егорьевск) — 4:1 (2:0)

Голы: Донцов, 2 — с пенальти (1:0). Донцов, 20 (2:0). Шильников, 49 (3:0). Половцев, 57 (3:1). Бирюков, 59 (4:1).

Судья: Хафизов (Энгельс).

12 мая. Волгоград. Стадион «Зенит».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 1:1 (1:1)

Голы: Раков, 2 (1:0). Жеребятьев, 7 (1:1).

Судья: Прокопов (Ярославль).

12 мая. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:0)

Голы: Хромов, 56 (0:1). Турищев, 61 (0:2). Сухомлинов, 63 (0:3). Фатеев, 81 (1:3).

Судья: Труханович (Барнаул).

12 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Смена (5-е поле)».