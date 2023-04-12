Агент Мантуана заявил об отсутствии переговоров по выкупу футболиста у «Коринтианса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана опроверг «СЭ» информацию о том, что питерский клуб предложил 2-3 миллиона евро «Коринтиансу» за полноценный выкуп футболиста.

Полузащитник арендован «Зенитом» у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока.

«Эта информация — фейк. Мы не говорили с «Коринтиансом» о возможном выкупе Мантуана», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что Мантуан близок к подписанию полноценного контракта с клубом.

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.