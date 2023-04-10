«Зенит» близок к подписанию полноценного контракта с Мантуаном

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что полузащитник Густаво Мантуана, на данный момент выступающий за клуб на правах аренды, близок к подписанию полноценного контракта.

«Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво — молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе. Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо — все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав», — приводит слова Оливейры «Спорт День за Днем».

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс». На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 16 матчей, четыре гола и одна голевая передача за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).