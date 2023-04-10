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Сегодня, 19:29

«Зенит» близок к подписанию полноценного контракта с Мантуаном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что полузащитник Густаво Мантуана, на данный момент выступающий за клуб на правах аренды, близок к подписанию полноценного контракта.

«Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво — молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе. Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо — все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав», — приводит слова Оливейры «Спорт День за Днем».

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс». На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 16 матчей, четыре гола и одна голевая передача за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zenit-blizok-k-podpisaniyu-kontrakta-s-eshche-odnim-brazilskim-legionerom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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