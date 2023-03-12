Малком — о травме Барриоса в матче с «Химками»: «Обошлось без перелома»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о травме своего одноклубника Вильмара Барриоса, полученную в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

«Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома — только растяжение», — приводит слова Малкома Sport24.

В текущем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.