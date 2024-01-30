РФС отклонил жалобу «Краснодара» на 4-матчевую дисквалификацию Кордобы

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Краснодара» на 4-матчевую дисквалификацию форварда Джона Кордобы, сообщает пресс-служба организации.

Заседание комитета состоялось во вторник, 30 января. На нем было принято решение оставить в силе решение КДК РФС о дисквалификации 30-летнего нападающего.

Кордоба получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ. Его отстранили на 4 матча, один из которых условно.

Таким образом, колумбиец не сыграет против «Рубина» в матче 19-го тура РПЛ, который состоится в начале марта.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.