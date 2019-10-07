Агент Луческу: «Мирча видит потенциал у «Динамо»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.

— Луческу не пугает, что «Динамо» сейчас находится на предпоследнем месте? Зачем ему идти в команду, которая вряд ли уже будет решать серьезные задачи в этом сезоне?

— И Луческу, и я наблюдали за тем, как команда комплектовалась летом, следили за игрой. Если мы дадим добро московскому клубу, это не станет каким-то скорополительным решением. Все нами проанализировано на протяжении последних трех месяцев. Луческу видит потенциал у «Динамо».

— Какой потенциал?

— Чтобы подтянуться к пятому месту. Иными словами, считает, что команда способна выполнить задачу на сезон. Понимаете, плотность турнирной таблицы в чемпионате России обнадеживает.

Полностью интервью с Аркадием Запорожану читайте здесь

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр