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Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет «Динамо»

19:55
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Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» заявил, что 74-летний специалист готов возглавить «Динамо». Стороны провели переговоры, но официального согласия достигнуто пока не было.

— Если «Динамо» остановит свой выбор на Луческу, то он примет предложение?

— Да. И дело тут даже не в деньгах. Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.

Полностью интервью с Аркадием Запорожану читайте здесь

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