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Сегодня, 17:32

Смолов стал крестным отцом сына Мамаева

Виктория Кравченко
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Федор Смолов и Павел Мамаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына экс-полузащитника Павла Мамаева Тимофея. В своих соцсетях нападающий бело-голубых опубликовал соответствующий документ.

34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки».

33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.

Павел Мамаев
Федор Смолов
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