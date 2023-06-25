Смолов стал крестным отцом сына Мамаева

Форвард «Динамо» Федор Смолов стал крестным отцом сына экс-полузащитника Павла Мамаева Тимофея. В своих соцсетях нападающий бело-голубых опубликовал соответствующий документ.

34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки».

33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.