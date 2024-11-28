Сутормин рассказал об адаптации в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, закончилась ли у него адаптация в донском клубе.

«Адаптация в «Ростове»? Я как приехал, сразу прочувствовал атмосферу. В принципе, такое ощущения, что я давно был в команде. В целом, все отлично, меня все устраивает», — сказал Сутормин «РБ Спорт».

Сутормин в этом сезоне провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Желто-синие арендовали футболиста из «Зенита» до конца сезона-2024/25.