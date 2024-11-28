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Сегодня, 18:45

Сутормин рассказал об адаптации в «Ростове»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, закончилась ли у него адаптация в донском клубе.

«Адаптация в «Ростове»? Я как приехал, сразу прочувствовал атмосферу. В принципе, такое ощущения, что я давно был в команде. В целом, все отлично, меня все устраивает», — сказал Сутормин «РБ Спорт».

Сутормин в этом сезоне провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Желто-синие арендовали футболиста из «Зенита» до конца сезона-2024/25.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Сутормин
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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