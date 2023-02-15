Желько Петрович заявил, что никогда не слышал шуток от Жиркова

Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович рассказал о впечатлениях от работы с Юрием Жирковым.

«Юра просто невероятный футболист. Очень простой, но так хорош на поле — просто высочайший уровень. Его кроссы, техника, культура паса. Просто не понимаю, почему он не сделал большую карьеру в «Челси». Очевидно, что многим российским футболистам сложно устраиваться за рубежом и очевидно, что ему не нравилось играть за пределами России, там он был не в своей тарелке. Да и дома, надо признать, он отлично зарабатывал. Плюс Жирков всегда был реально закрытым парнем, хотя в любой ситуации оставался джентльменом. Я никогда не слышал шуток от Жиркова! Всегда серьезный, вообще никаких эмоций. Когда он забивал гол, я смотрел на него и у меня складывалось ощущение, что он отличился в двухсторонке. Так и хотелось ему крикнуть: «##### (черт возьми), да покажи ты уже свои эмоции!». При этом он оставался очень порядочным человеком, скромным, всегда был усерден на тренировках. Но постоянно ходил с покерфейсом, смотря на него, никогда нельзя было понять, счастлив он в данный момент или грустит. Я не понимал, можно ли в разговоре с ним поднять какую-то тему, потому что не знал, в каком он состоянии. Может, человек нервничает, а ты лезешь с расспросами. Однако каким же он был крутым футболистом!» — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».