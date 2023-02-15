Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:06

Желько Петрович заявил, что никогда не слышал шуток от Жиркова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович рассказал о впечатлениях от работы с Юрием Жирковым.

«Юра просто невероятный футболист. Очень простой, но так хорош на поле — просто высочайший уровень. Его кроссы, техника, культура паса. Просто не понимаю, почему он не сделал большую карьеру в «Челси». Очевидно, что многим российским футболистам сложно устраиваться за рубежом и очевидно, что ему не нравилось играть за пределами России, там он был не в своей тарелке. Да и дома, надо признать, он отлично зарабатывал. Плюс Жирков всегда был реально закрытым парнем, хотя в любой ситуации оставался джентльменом. Я никогда не слышал шуток от Жиркова! Всегда серьезный, вообще никаких эмоций. Когда он забивал гол, я смотрел на него и у меня складывалось ощущение, что он отличился в двухсторонке. Так и хотелось ему крикнуть: «##### (черт возьми), да покажи ты уже свои эмоции!». При этом он оставался очень порядочным человеком, скромным, всегда был усерден на тренировках. Но постоянно ходил с покерфейсом, смотря на него, никогда нельзя было понять, счастлив он в данный момент или грустит. Я не понимал, можно ли в разговоре с ним поднять какую-то тему, потому что не знал, в каком он состоянии. Может, человек нервничает, а ты лезешь с расспросами. Однако каким же он был крутым футболистом!» — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-zhirkov-vsegda-hodil-s-pokerfejsom-nikogda-ne-sly-shal-ego-shutok/
Юрий Жирков
Футбол
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Лаптева заявила, что футболист определится с новым клубом до конца недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости