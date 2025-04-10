Агент Кучаева сообщил о переговорах с «Ростовом» о новом контракте

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, ответил «СЭ» на вопрос о будущем игрока.

«Мы ведем переговоры с «Ростовом» о новом контракте Кучаева», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев перешел в «Ростов» прошлым летом на правах свободного агента. 27-летний россиянин провел за команду 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Нынешний контракт Кучаева с клубом действует до конца июня 2025 года.