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Сегодня, 16:08

Агент Кравцова заявил, что возвращение полузащитника в «Нижний Новгород» маловероятно

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, как обстоит ситуация с будущим полузащитника Кирилла Кравцова.

«Пока Кирилл в «Зените», а остается он там окончательно или нет, не могу ответить. Но возвращение в «Нижний» маловероятно. Разговоров с «Зенитом» пока не было. Кирилл сыграл один матч, будут еще матчи. И уже после товарищеского турнира, наверное, можно будет вести какие-то разговор», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

10 июня стало известно, что «Зенит» вернул 20-летнего полузащитника из аренды в «Нижнем Новгороде».

В прошлом сезоне Кравцов провел 28 матчей во всех турнирах в составе «Зенита» и «Нижнего Новгорода», записал на свой счет два гола и две результативных передачи.

Полузащитник является воспитанником академии питерского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsova-vozvrashhenie-v-nizhnij-maloveroyatno/
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