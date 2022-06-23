Агент Кравцова заявил, что возвращение полузащитника в «Нижний Новгород» маловероятно

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, как обстоит ситуация с будущим полузащитника Кирилла Кравцова.

«Пока Кирилл в «Зените», а остается он там окончательно или нет, не могу ответить. Но возвращение в «Нижний» маловероятно. Разговоров с «Зенитом» пока не было. Кирилл сыграл один матч, будут еще матчи. И уже после товарищеского турнира, наверное, можно будет вести какие-то разговор», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

10 июня стало известно, что «Зенит» вернул 20-летнего полузащитника из аренды в «Нижнем Новгороде».

В прошлом сезоне Кравцов провел 28 матчей во всех турнирах в составе «Зенита» и «Нижнего Новгорода», записал на свой счет два гола и две результативных передачи.

Полузащитник является воспитанником академии питерского клуба.