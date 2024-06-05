Андреев: «Со мной никто не общался, об интересе какого-то клуба к Осинькину я ничего не знаю»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, что не знает об интересе к главному тренеру Игорю Осинькину со стороны других клубов.

«Со мной никто не общался, об интересе какого-то клуба я ничего не знаю. За время его работы в клуб официального предложения по его трудоустройству не поступало. Может, он общался с агентом или напрямую с кем-то, но в клубе по нему предложения не было.

У него еще год контракта. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и делать выводы. Мы бы, конечно, хотели видеть его в нашем клубе», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли 9-е место в чемпионате России, набрав 41 очко.