Натхо — о матче с ЦСКА: «Возвращение на этот стадион будет особенным для меня»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящей игре Братского Кубка против ЦСКА.

«Этот город особенный для меня. Я с семьей провел здесь 4 года когда играл за ЦСКА. Возвращение на этот стадион будет особенным для меня. Я надеюсь, что можно будет этим насладиться. Верю в хорошую игру», — сказал Натхо «СЭ».

Матч Братского Кубка ЦСКА — «Партизан» пройдет в воскресенье, 7 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 мск.

3 июля «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии 11-метровых (2:2, пенальти — 2:4).

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. Израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.