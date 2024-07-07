Натхо — о матче с ЦСКА: «Возвращение на этот стадион будет особенным для меня»
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящей игре Братского Кубка против ЦСКА.
«Этот город особенный для меня. Я с семьей провел здесь 4 года когда играл за ЦСКА. Возвращение на этот стадион будет особенным для меня. Я надеюсь, что можно будет этим насладиться. Верю в хорошую игру», — сказал Натхо «СЭ».
Матч Братского Кубка ЦСКА — «Партизан» пройдет в воскресенье, 7 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 мск.
3 июля «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии 11-метровых (2:2, пенальти — 2:4).
Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. Израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.
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|0
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5
|Спартак
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6
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|0
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10
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11
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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