Агент Конате рассказал о будущем игрока в «Ахмате»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате останется в клубе минимум до зимы.

«Конкретные предложения по Конате летом были, «Ахмат» их получал. Конечно, до закрытия окна в России все возможно, но, скорее всего, Конате до зимы останется в «Ахмате». Трансфер в клуб РПЛ? Почему нет, все возможно. Но я не думаю, что «Ахмат» захочет отпустить его именно сейчас. До зимы он в «Ахмате». У него контракт до мая. Но даже сейчас предложения по нему есть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

25-летний Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.