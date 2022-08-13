Кечинов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи».

«Спартак» и «Сочи» очень удачно стартовали в этом сезоне. Хочется увидеть зрелищную игру, в которой будет забито много мячей. Если говорить про неудачную серию «Спартака» с «Сочи», то когда-то это должно прерваться. Очень неудобный соперник для «Спартака». Юсупов постоянно забивает красно-белым. «Спартак» сейчас набрал хорошую форму, играет результативно. Наконец-то видим определенный рисунок у команды. Для меня фаворит в этом матче «Спартак». Отсутствие Мозеса? Безусловно, это ключевой футболист, лидер команды. От него исходит весь креатив в атаке у «Спартака». Но есть, кем заменить: Игнатов и Зиньковский. Это талантливые ребята. У них появляется шанс показать себя", — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдут 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

«Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).