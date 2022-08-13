Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Кечинов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи».

«Спартак» и «Сочи» очень удачно стартовали в этом сезоне. Хочется увидеть зрелищную игру, в которой будет забито много мячей. Если говорить про неудачную серию «Спартака» с «Сочи», то когда-то это должно прерваться. Очень неудобный соперник для «Спартака». Юсупов постоянно забивает красно-белым. «Спартак» сейчас набрал хорошую форму, играет результативно. Наконец-то видим определенный рисунок у команды. Для меня фаворит в этом матче «Спартак». Отсутствие Мозеса? Безусловно, это ключевой футболист, лидер команды. От него исходит весь креатив в атаке у «Спартака». Но есть, кем заменить: Игнатов и Зиньковский. Это талантливые ребята. У них появляется шанс показать себя", — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдут 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

«Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Пять причин, почему ЦСКА сможет победить «Зенит». Среди них травма Клаудиньо, крутой Федотов и проблемы Семака с вратарями
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА
«Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Агент Кассьерры — об игре с ЦСКА: «Классический матч, не более. Матео знает, как приносить победу»
Экс-игрок ЦСКА Малюков верит в победу армейцев над «Зенитом»
Кузнецов не считает, что в «Локомотиве» в ближайшее время произойдут перестановки в тренерском штабе
Мацуев: «Сейчас у «Спартака» прекрасный шанс доказать, что резвый старт не был случайностью»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кассьерры — об игре с ЦСКА: «Классический матч, не более. Матео знает, как приносить победу»

Мантуан — о «Зените»: «Планирую остаться здесь на гораздо более долгий срок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости