Гладилин заявил, что Станкович пока разбирается с составом «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, чем занимается новый главный тренер Деян Станкович на старте текущего сезона.
«Последний матч с «Химками» показал, что Станкович пока разбирается с составом. Потому что, если в команде 20 с лишним человек и все считают себя игроками стартового состава, то такого быть не должно. Вот тренер постепенно и определяется», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.
После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.
Источник: Vprognoze.ru
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2
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
9
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|1
|0
|1
|4-3
|3
|
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|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
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|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
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|0
|
16
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|2
|0
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|2
|1-7
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
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|
Ахмат – Локомотив
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|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
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|2
|П
|
|
Бителло
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|4
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Зенит
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|
Виктор Гимарайнс Артур
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|К
|Ж
|
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Динамо
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|1
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Евгений Марков
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|1
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