Гладилин заявил, что Станкович пока разбирается с составом «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, чем занимается новый главный тренер Деян Станкович на старте текущего сезона.

«Последний матч с «Химками» показал, что Станкович пока разбирается с составом. Потому что, если в команде 20 с лишним человек и все считают себя игроками стартового состава, то такого быть не должно. Вот тренер постепенно и определяется», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.