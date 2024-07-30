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Сегодня, 12:56

Гладилин заявил, что Станкович пока разбирается с составом «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, чем занимается новый главный тренер Деян Станкович на старте текущего сезона.

«Последний матч с «Химками» показал, что Станкович пока разбирается с составом. Потому что, если в команде 20 с лишним человек и все считают себя игроками стартового состава, то такого быть не должно. Вот тренер постепенно и определяется», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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