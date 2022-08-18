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Агент Камано рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа — топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве». Есть ли конкретные предложения? Мой ответ — Франсуа остается в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Альяя.

Камано перешел в «Локомотив» из «Бордо» в августе 2020 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 26-летний гвинеец принял участие в 5 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kamano-mnogie-evropejskie-kluby-zainteresovany-vo-fransua-no-on-ostanetsya-v-lokomotive/
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 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
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 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
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 Факел 5 0 3 2 7-11 3
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 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
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 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
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 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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