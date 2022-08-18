Агент Камано рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа — топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве». Есть ли конкретные предложения? Мой ответ — Франсуа остается в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Альяя.

Камано перешел в «Локомотив» из «Бордо» в августе 2020 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 26-летний гвинеец принял участие в 5 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.