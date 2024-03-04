Агент Миранчука отреагировал на интерес «Нанта» к хавбеку «Локомотива»

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе «Нанта» к игроку.

«Та работа, которую я веду, с кем и как контактирую, не имеет никакого значения в плане переходов в тот или иной клуб. Я провожу это работу, я ее веду, но это не значит, что футболист летом будет в «Нанте», — цитирует агента РИА «Новости Спорт».

Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук принял участие в 18 матчах «Локомотива», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.