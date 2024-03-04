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4 марта, 17:58

Агент Миранчука отреагировал на интерес «Нанта» к хавбеку «Локомотива»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе «Нанта» к игроку.

«Та работа, которую я веду, с кем и как контактирую, не имеет никакого значения в плане переходов в тот или иной клуб. Я провожу это работу, я ее веду, но это не значит, что футболист летом будет в «Нанте», — цитирует агента РИА «Новости Спорт».

Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук принял участие в 18 матчах «Локомотива», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РИА
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нант
Вадим Шпинев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Спартак

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Локомотив

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Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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