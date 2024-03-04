Бальбуэна: «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки? Легко никому не будет»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на ничейные матчи «Зенита» и «Краснодара» в 19-м туре РПЛ.

«Тот факт, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в первом туре после рестарта, говорит о том, что у нас много сильных команд. Легко не будет никому, мы это прекрасно понимаем. Нам нужно сконцентрироваться на своих целях», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), а «Краснодар» не смог победить «Рубин» (1:1).

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков. Действующий чемпион страны «Зенит» идет следом с 37 очками. Тройку лидеров замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

В нынешнем сезоне 32-летний Бальбуэна сыграл 20 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.