Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.

«Трансфер Юсуфа в ЦСКА на постоянной основе практически совершен, — приводит слова Чебеджи «Чемпионат». — Языджи и ЦСКА хотят быть творцами истории клуба в РПЛ в следующем сезоне. Если Юсуф захочет перейти в другой клуб на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь клуб очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!» — приводит слова Чебеджи «Чемпионат».

Агент заявил, что Языджи надеется стать чемпионом России в составе ЦСКА в следующем году.

«Мы надеемся на победу в РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для него, который сделает его самым счастливым игроком», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за москвичей.