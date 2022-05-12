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Агент: «Трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершен. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для него»

Агент Языджи заявил, что трансфер полузащитника в ЦСКА практически совершен
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.

«Трансфер Юсуфа в ЦСКА на постоянной основе практически совершен, — приводит слова Чебеджи «Чемпионат». — Языджи и ЦСКА хотят быть творцами истории клуба в РПЛ в следующем сезоне. Если Юсуф захочет перейти в другой клуб на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь клуб очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!» — приводит слова Чебеджи «Чемпионат».

Агент заявил, что Языджи надеется стать чемпионом России в составе ЦСКА в следующем году.

«Мы надеемся на победу в РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для него, который сделает его самым счастливым игроком», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за москвичей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4693013-agent-yazydzhi-soobschil-chto-transfer-futbolista-v-cska-prakticheski-sovershyon.html
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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