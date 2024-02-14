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14 февраля, 07:48

Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте игрок будет полностью готов к матчам РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассчитывает, что игрок к марту наберет оптимальные кондиции после травмы.

«Я думаю, что Игорь еще не полностью восстановился от травмы, пока его хватает на тайм. Надеюсь, что в марте Дивеев будет полностью готов к матчам РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Еремина.

24-летний защитник получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.

&laquo;Сочи&raquo; обыграл ЦСКА в&nbsp;товарищеском матче (2:1). Дивеев на поле спустя полгода, Чалов снова с командой. Лидеры вернулись, но ЦСКА проиграл «Сочи»
Источник: https://metaratings.ru/news/agent-eryomin-nadeyus-v-marte-diveev-budet-polnostyu-gotov-k-matcham-rpl-333819/
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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