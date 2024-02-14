Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте игрок будет полностью готов к матчам РПЛ»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассчитывает, что игрок к марту наберет оптимальные кондиции после травмы.

«Я думаю, что Игорь еще не полностью восстановился от травмы, пока его хватает на тайм. Надеюсь, что в марте Дивеев будет полностью готов к матчам РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Еремина.

24-летний защитник получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.