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14 февраля, 07:52

Юрий Жирков: «Плохо, что с Джикией так поступают в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Юрий Жирков отреагировал на ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Юрий Жирков
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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