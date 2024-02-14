Юрий Жирков: «Плохо, что с Джикией так поступают в «Спартаке»
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Юрий Жирков отреагировал на ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией.
«Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.
Источник: РБ Спорт
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