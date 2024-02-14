Юрий Жирков: «Плохо, что с Джикией так поступают в «Спартаке»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Юрий Жирков отреагировал на ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.