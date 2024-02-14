Попов: «Иностранцы гораздо качественнее российских игроков»

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов считает, что легионеры качественнее российских футболистов.

«Не вижу проблем в том, что «Рубин» стал подписывать легионеров. К тому же ввели новый лимит на иностранцев. Уже даже писали: к чему в «Спартаке» Джикия, если можно купить легионера и платить ему гораздо меньше, чем Георгию. Иностранцы гораздо качественнее российских игроков. Многое зависит от тренера. Главное, чтобы игроки становились лучше. У нас мало качественных специалистов, поэтому и футболисты не прогрессируют», — цитирует «РБ Спорт» Попова.

После 19 туров «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.