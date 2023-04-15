Агент Дасы заявил, что футболист счастлив в «Динамо»

Футбольный агент Боаз Горен прокомментировал ситуацию с будущим Эли Дасы.

«Следующий сезон? Эли счастлив в «Динамо», — приводит слова Горена «РБ Спорт».

30-летний израильтянин выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча и отдал одну результативную передачу.