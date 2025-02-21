Агент Глебова: «По Данилу были реальные предложения и полгода назад, и два назад»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы новичка «Динамо» Данила Глебова, признался, что игрок еще раньше мог перейти из «Ростова» в другой клуб. Официально о переходе Глебова из «Ростова» в «Динамо» было объявлено 20 февраля.

— Вариант с «Динамо» был самым реальным из тех, что были в это окно и предыдущие? Нет смысла говорить. Были реальные предложения и полгода назад, и два назад. Но что было, что прошло. Нас устраивает то, что случилось. Надеюсь, и клубы это устраивает.

— Вы были замечены в обществе паделистов на фоне представителей «Динамо», кроме того, Данил был замечен в обществе Лички до того, как все договорились. Это было опрометчиво с вашей стороны. Вы будто провоцировали.

— Я жил в отеле, где все происходило. Заехав в отель, заранее все согласовал с руководством «Ростова». И в прошлом году точно так же все было, — приводит слова Банатина «РБ Спорт».