Мусаев: «Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в товарищеском матче.

— Тяжелый матч. Накопилась усталость, четыре дня назад играли с «Астаной». Первый тайм был трудный, хотелось видеть лучшее качество, во второй половине встречи разбегались — важно было переломить себя, забить эти голы, выиграть. Расстроен травмой Тормены. Завтра узнаем тяжесть повреждения задней поверхности бедра.

Для «Краснодара» это был последний товарищеский матч. Следующую игру команда проведет 1 марта против «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ.