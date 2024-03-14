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14 марта, 12:14

Лещук: «Радимов болтает и болтает. Он не признает, что хайпует на моем имени»

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал слова бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова.

Ранее экс-капитан клуба из Санкт-Петербурга сказал: «Если собрать новости про Игоря Лещука за последние год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!»

«Болтает и болтает. Ну что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признает, что хайпует на моем имени. Ему интересно зацепить меня. Видимо, это его новая медийная работа», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Лещук провел 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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