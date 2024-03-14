Лещук: «Радимов болтает и болтает. Он не признает, что хайпует на моем имени»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал слова бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова.

Ранее экс-капитан клуба из Санкт-Петербурга сказал: «Если собрать новости про Игоря Лещука за последние год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!»

«Болтает и болтает. Ну что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признает, что хайпует на моем имени. Ему интересно зацепить меня. Видимо, это его новая медийная работа», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Лещук провел 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.