Агент Чистякова рассказал, что защитник едет на сбор с «Зенитом»
Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о будущем игрока.
«От других клубов конкретика есть, но она должна от «Зенита» быть. Нужно понимать, насколько они будут готовы отпустить его в аренду. У них пока нет решения. Дедлайны? Какие здесь могут быть дедлайны? На сегодняшний день Дмитрий едет на сборы с «Зенитом», — цитирует агента «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 29-летний защитник может перейти в «Сочи».
В текущем сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» 8 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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