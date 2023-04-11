Шалимов заявил, что у футболистов «Динамо» нет злости

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Многовато индивидуальных ошибок. Динамовца Маричаля накрывают — момент, потом плохо обрабатывает — гол пропускают. Ну не должен центральный защитник большой команды так играть. Абаскаль выбрал снова вариант с ромбом, под прессинг — Игнатов выдвигался в Фомина, Мартинс и Зобнин встречали крайних защитников, Пруцев в опоре. Отдельно скажу по голу «Динамо» — когда мяч после углового попал в ногу Соболева и потом в гол. Вопрос, как «Спартак» обороняется при угловых. По мячу на ближней штанге всегда стоит игрок. В этом моменте у штанги стоял Зобнин, но он в момент передачи стал выходить с позиции, в центре был Соболев — и подача Захаряна была просто суперская. Но получилось, что Зобнин не мог сыграть, потому что ушел с позиции, Селихов не рискнул лезть в кучу, а Соболев просто мяча не видел. Можно, конечно, винить Селихова, но эту передачу должны прерывать игроки обороняющейся команды — в первую очередь, Зобнин должен снимать. Мяч туда вообще не должен долетать, блок на ближней штанге должен играть эти мячи. По «Динамо» скажу так. Смотришь на лица футболистов — нет злости, все обреченные какие-то. Играет интеллигенция на чистых мячах. Знаю ребят, того же Фомина — он может быть злым по-спортивному. Такое впечатление, что все добряки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».