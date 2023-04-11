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Сегодня, 18:13

Шалимов заявил, что у футболистов «Динамо» нет злости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Многовато индивидуальных ошибок. Динамовца Маричаля накрывают — момент, потом плохо обрабатывает — гол пропускают. Ну не должен центральный защитник большой команды так играть. Абаскаль выбрал снова вариант с ромбом, под прессинг — Игнатов выдвигался в Фомина, Мартинс и Зобнин встречали крайних защитников, Пруцев в опоре. Отдельно скажу по голу «Динамо» — когда мяч после углового попал в ногу Соболева и потом в гол. Вопрос, как «Спартак» обороняется при угловых. По мячу на ближней штанге всегда стоит игрок. В этом моменте у штанги стоял Зобнин, но он в момент передачи стал выходить с позиции, в центре был Соболев — и подача Захаряна была просто суперская. Но получилось, что Зобнин не мог сыграть, потому что ушел с позиции, Селихов не рискнул лезть в кучу, а Соболев просто мяча не видел. Можно, конечно, винить Селихова, но эту передачу должны прерывать игроки обороняющейся команды — в первую очередь, Зобнин должен снимать. Мяч туда вообще не должен долетать, блок на ближней штанге должен играть эти мячи. По «Динамо» скажу так. Смотришь на лица футболистов — нет злости, все обреченные какие-то. Играет интеллигенция на чистых мячах. Знаю ребят, того же Фомина — он может быть злым по-спортивному. Такое впечатление, что все добряки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-futbolistov-dinamo-net-zlosti-vse-obrechenny-e-kakie-to/
Игорь Шалимов
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
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