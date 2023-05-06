Данни — о встрече с представителями «Зенита» по поводу игры детей за клуб: «Все прошло хорошо»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни рассказал «СЭ» о встрече с представителями команды из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

«Встреча с представителями «Зенита»? Все прошло хорошо! Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал Данни «СЭ».

Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 по июль 2017 года. У 39-летнего португальца два сына-близнеца: Бернарду и Франсишку (оба 2004 года рождения). Они уже обучались в академии «Зенита», в 2021 году они заключили профессиональные контракты с португальским «Маритиму».