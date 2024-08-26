Вице-президент «Ростова» о возможном уходе Глебова: «Предложения нет, только разговоры»

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Данила Глебова.

«Если будет предложение — будем смотреть. Предложения сейчас нет, только разговоры», — сказал Сайманов «СЭ».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел семь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.