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Селюк о будущем Ротенберга: «Боря 100 процентов будет в футболе до конца жизни»

Агент Селюк считает, что Борис Ротенберг будет в футболе до конца жизни
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Борис Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «СЭ» будущее своего клиента.

«Когда у игрока подходит определенный возраст и окончание контракта, это касается Бори, Яя Туре в свое время, любого футболиста, у которого подходит карьера к концу, перед ними стоит вопрос — заканчивать или еще попробовать сезончик как-то протянуть. Я так по этому вопросу с Туре поругался два года назад, который решил еще в Китае последний год покопаться.

Боря 100% будет в футболе до конца жизни, но в каком статусе, он должен решить в течение двух-трех недель. Возможно, он сыграет в менее статусном клубе, чем «Локомотив, или, может, выберет вектор развития футбольного функционера. Все решится через несколько недель», — сказал Селюк «СЭ».

36-летний футболист выступал за «Локомотив» с 2016 года. Вчера стало известно, что Ротенберг покинул московскую команду. Вместе с клубом он трижды завоевал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21), становился чемпионом страны-2017/18 и один раз выиграл Суперкубок России-2019. В общей сложности Ротенберг провел за «Локомотив» 17 матчей.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
8
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Антон Зиньковский

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Краснодар

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