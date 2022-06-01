Селюк о будущем Ротенберга: «Боря 100 процентов будет в футболе до конца жизни»

Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «СЭ» будущее своего клиента.

«Когда у игрока подходит определенный возраст и окончание контракта, это касается Бори, Яя Туре в свое время, любого футболиста, у которого подходит карьера к концу, перед ними стоит вопрос — заканчивать или еще попробовать сезончик как-то протянуть. Я так по этому вопросу с Туре поругался два года назад, который решил еще в Китае последний год покопаться.

Боря 100% будет в футболе до конца жизни, но в каком статусе, он должен решить в течение двух-трех недель. Возможно, он сыграет в менее статусном клубе, чем «Локомотив, или, может, выберет вектор развития футбольного функционера. Все решится через несколько недель», — сказал Селюк «СЭ».

36-летний футболист выступал за «Локомотив» с 2016 года. Вчера стало известно, что Ротенберг покинул московскую команду. Вместе с клубом он трижды завоевал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21), становился чемпионом страны-2017/18 и один раз выиграл Суперкубок России-2019. В общей сложности Ротенберг провел за «Локомотив» 17 матчей.