«Рубин» продлит контракты с Зотовым и Медведевым

«Рубин» намерен продлить контракты с защитником Георгием Зотовым и вратарем Никитой Медведевым.

На сайте РПЛ оба игрока были выведены из заявки клуба 31-го мая.

«Клуб ведет переговоры по продлению контрактов с Зотовом и Медведевым. А удаления из заявки происходят автоматически», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 32-летний Зотов провел за казанский клуб 26 матчей и не отметился результативными действиями.