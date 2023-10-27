Источник: Промес не поехал со «Спартаком» на матч против «Факела»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не поехал с командой на матч 13-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

Ранее в пресс-службе красно-белых заявили, что игрок работает по индивидуальной программе.

Промес получил повреждение в концовке первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Александр Соболев.

Игра «Факел» — «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.