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Сегодня, 09:05

Агент Барриоса считает, что КДК отменит прямую красную карточку, полученную игроком в матче с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление игрока в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

«Это могла быть не красная, а желтая карточка. Думаю, что КДК РФС отменит удаление, это возможно», — сказал Поссо «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

Вильмар Барриос
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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П
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