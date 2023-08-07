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Сегодня, 09:04

Агент новичка «Краснодара» Оласы заявил, что игрок не боялся перехода в РПЛ: «Россия — прекрасная страна»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент новичка «Краснодара» Лукаса Оласы, Пабло Риверо рассказал «СЭ», что защитник не испытывал опасений при переходе из «Вальядолида» в российский клуб.

«Нет, конечно, мы не боялись переезда в РПЛ, Россия — такая же прекрасная страна, как и все остальные», — сказал Риверо «СЭ».

Оласа выступал за «Вальядолид» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча, отметившись одной результативной передачей. Также на счету защитника 1 матч за сборную Уругвая.

29-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» по схеме «2+1».

РПЛ
ФК Вальядолид
ФК Краснодар
Лукас Оласа
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
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5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
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5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
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Крылья Советов

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Александр Соболев

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