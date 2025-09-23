Агент Баринова: «Сегодня была встреча с руководством «Локомотива». Каких-то предложений мы не услышали»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с контрактом футболиста.

Нынешнее соглашение 29-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года. Во вторник, 23 сентября пресс-служба «Локомотива» сообщила «СЭ», что клуб предложил футболисту новый контракт.

«Могу подтвердить, что сегодня действительно была встреча с руководством «Локомотива», на которой обсуждались условия продления контракта Дмитрия Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали. У Димы действующий контракт, он продолжает его выполнять. Думаю, не очень этично будет делать из всей этой истории какой-то сериал», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива» и капитан команды. В сезоне-2025/26 хавбек провел 13 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.