Анатолий Воробьев — о Толстых: «Нас теперь разделяют тысячи километров. Плюс ментально уже большая пропасть»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об общении с Николаем Толстых.

— 2 сентября вам исполнилось 75. Николай Толстых, ваш старый товарищ, поздравил с юбилеем?

— Да, прислал эсэмэс. Сейчас мессенджеры скверно работают, поэтому мы в основном переписываемся. Правда, редко. Нас теперь разделяют тысячи километров. Плюс ментально уже большая пропасть.

Толстых — в Москве, зампред Центрального совета «Динамо». А я давно вне системы, с 2023-го живу в Реховоте, в 30 км от Тель-Авива. Николай Александрович всегда был человеком в футляре. Таким и остается. Зато я круглый год могу разгуливать в шортах и футболке.

Созваниваться, вспоминать дела минувших дней — не в нашем стиле. Толстых больше озадачен текущими событиями. А я в последние годы предпочитаю компанию Марка Аврелия, Блеза Паскаля, Артура Шопенгауэра. Их труды намного интереснее, чем разговоры с современниками.