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Судейство

Сегодня, 21:36

Агент Баринова поддержал футболиста: «У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» высказывание футболиста в адрес ассистента арбитра.

«Всегда и в любой ситуации, как на поле, так и за его пределами я поддерживаю и буду поддерживать все решения и все слова Дмитрия на сто процентов! Возможно, кому-то это покажется излишней эмоциональностью , но это говорит лишь о том, насколько он бьется и переживает за свою команду и результат! У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости. К сожалению, судейские решения часто влияют на результат. Наиболее емко и ясно по всему этому сегодня высказался главный тренер Михаил Михайлович Галактионов. И хочется отметить не первый уже громкий скандал с участием главного судьи сегодняшней игры!» — сказал Банатин «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Дмитрий Баринов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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