В РПЛ высказались о возможном увеличении числа зрителей на матчах

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан сообщил, что руководство лиги постоянно находится на связи с главами регионов по поводу изменения эпидемиологической ситуации и возможного увеличения количества зрителей на матчах.

«Наш регламент позволяет опереться на решения, которые есть в регионах, — цитирует ТАСС Чебана. — Определяющим как раз-таки является региональное решение. Потом мы выполняем свой комплекс мероприятий, что в результате позволяет создать комфортные условия для зрителей и сохранить здоровье футболистов и всех участников матча. Такое сочетание позволяет нам иметь запас прочности и проводить чемпионат».

«Мы постоянно находимся на связи [с главами регионов] и в ежедневном режиме мониторим ситуацию. Когда издаются соответствующие акты по регионам, мы это видим. Клубы присылают нам письма, и в соответствии с ними мы действуем», — добавил Чебан.

Напомним, 18 ноября пресс-служба главы Башкирии сообщила, что ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах РПЛ, КХЛ и других официальных спортивных мероприятиях в Башкирии увеличена до 70 процентов.