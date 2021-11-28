В РПЛ высказались о возможном увеличении числа зрителей на матчах
Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан сообщил, что руководство лиги постоянно находится на связи с главами регионов по поводу изменения эпидемиологической ситуации и возможного увеличения количества зрителей на матчах.
«Наш регламент позволяет опереться на решения, которые есть в регионах, — цитирует ТАСС Чебана. — Определяющим как раз-таки является региональное решение. Потом мы выполняем свой комплекс мероприятий, что в результате позволяет создать комфортные условия для зрителей и сохранить здоровье футболистов и всех участников матча. Такое сочетание позволяет нам иметь запас прочности и проводить чемпионат».
«Мы постоянно находимся на связи [с главами регионов] и в ежедневном режиме мониторим ситуацию. Когда издаются соответствующие акты по регионам, мы это видим. Клубы присылают нам письма, и в соответствии с ними мы действуем», — добавил Чебан.
Напомним, 18 ноября пресс-служба главы Башкирии сообщила, что ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах РПЛ, КХЛ и других официальных спортивных мероприятиях в Башкирии увеличена до 70 процентов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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