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2 февраля, 19:00

Агент Барбоза считает удачей для «Зенита» продление контракта с Кассьеррой

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о продлении контракта нападающего «Зенита» Матео Кассьерры с питерским клубом.

Ранее сообщалось, что колумбийский форвард заключил новый долгосрочный контракт с петербуржцами.

«Удача для питерцев, потому что это хороший футболист, — приводит слова агента «Спорт День за Днем». — Игрок, который до этого уже показал, что он может играть на высоком уровне как бомбардир. Поэтому я думаю, что для «Зенита» это было очень хорошее приобретение, тем более мы видим, что со временем он стал намного лучше играть. Думаю, что он хорошо усилил «Зенит», поэтому клубу нельзя продавать основных игроков, должна быть спортивная политика, направленная на то, чтобы сохранить команду, чтобы была структура. Есть игроки, которых можно продать, а есть и основные. Я считаю, что Кассьерра — это основной игрок. Даже с момента, когда он перешел в «Сочи» было понятно, что это игрок, который можно показать очень хороший футбол, результативный футбол».

Кассьерра выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард провел 22 игры за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Спорт День за Днем
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Матео Кассьерра

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