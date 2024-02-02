«Ростов» победил «Шабаб Аль-Ахли» в первом матче Зимнего Кубка РПЛ

«Ростов» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со счетом 3:1.

В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. Новичок «Ростова» Умар Сако получил красную карточку на 60-й минуте.

Полузащитник Денис Глушаков, находящийся в «Ростове» на просмотре, вышел на замену во втором тайме.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ ростовчане сыграют со «Спартаком». Игра состоится 7 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.