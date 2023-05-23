Агент Барбоза считает, что у Карпукаса может быть предложение от «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас имеет варианты продолжения карьеры.

«Я думаю, если у Карпукаса есть предложение, то почти точно это российский клуб. Почему не Европа? По стечению обстоятельств, должен быть российский рынок и, по всей вероятности, это будет клуб РПЛ. Может быть, один из вариантов будет питерский «Зенит», — цитирует агента Metaratings.ru.

22 мая агент футболиста Александр Клюев рассказал, что у 20-летнего полузащитника есть предложение от другого клуба.

Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». Он выступает за основную команду с февраля 2022 года. На счету хавбека 39 матчей, 2 гола и 1 результативная передача. Соглашение Карпукаса с железнодорожниками рассчитано до мая 2025 года.