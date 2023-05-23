Бышовец: «Чтобы говорить о возможной работе Карреры в «Динамо», надо подумать о том, почему он уехал из «Спартака»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о перспективах приглашения в московский клуб Массимо Карреры.

«Каррера изъявил желание вернуться в Россию? Чтобы говорить о возможной работе Массимо в «Динамо», надо подумать о том, почему он уехал из России, из «Спартака». Он сделал результат с «красно-белыми», выиграл чемпионат, но почему он уехал? Результат был, это один вопрос. Но последовательности в его работе, в продолжении всего дела и поддержки со стороны клуба у Карреры не было», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Каррера с 2016 по 2018 год возглавлял «Спартак», который под руководством итальянского тренера стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».