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Агент Барбоза: «Если Тюкавин хорошо проведет остаток сезона РПЛ, то европейские клубы заинтересуются им»

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Агент Паулу Барбоза оценил возможность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«В переходе в европейский чемпионат сыграет большую роль то, как Тюкавин проведет остаток матчей чемпионата России. Если он так же хорошо продолжит, то будут желающие клубы», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
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Сочи – ЦСКА
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