Агент Барбоза: «Если Тюкавин хорошо проведет остаток сезона РПЛ, то европейские клубы заинтересуются им»

Агент Паулу Барбоза оценил возможность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«В переходе в европейский чемпионат сыграет большую роль то, как Тюкавин проведет остаток матчей чемпионата России. Если он так же хорошо продолжит, то будут желающие клубы», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков.