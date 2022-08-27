Агент Бальде рассказал об адаптации нападающего в России

Агент Федерико Пасторелло рассказал о первых впечатлениях нападающего Кейта Бальде от России.

«Кейта нравится Москва, адаптация должна пройти без проблем», — сказал Пасторелло «РБ Спорт».

26 августа «Спартак» объявил о подписании 27-летнего сенегальского нападающего Кейта Бальде, воспитанника академии «Барселоны». Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.

Следующий матч московский клуб проведет уже 30 августа, когда встретится дома с «Крыльями Советов» в рамках Кубка России.