В «Крыльях Советов» рассказали, что у клуба не было конфликтов с «Шахтером»

В «Крыльях Советов» рассказали о том, что в Турции конфликтов с украинским «Шахтером» у российского клуба не было.

«Нет, мы не жили с «Шахтером» в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. С нами живут сейчас «Ахмат», «Факел», до этого с нами жили поляки. Мы тренировались с «Шахтером» на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже напротив кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали», — ответили Metaratings.ru в пресс-службе самарского клуба.