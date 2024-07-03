Агент Миранчука: «Нормальные люди не понимают, что происходит в «Локомотиве» и во что превращают клуб»

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал «СЭ» слова председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных о том,ч то клуб — не источник обогащения.

«Нормальные люди не понимают, что происходит в «Локомотиве» и во что превращают клуб. Не знаю, почему он так высказался, что его сподвигло, так сказать. Может, они обижены на себя. Не понимаю, что им движет, какие у них ощущения, хотели или не хотели они сохранить Антона», — сказал Шпинев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.